Андрей Данилко впервые высказался о запрете на въезд в ОАЭ Mash: о запрете на въезд в ОАЭ Андрей Данилко узнал из новостей

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Данилко

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, подтвердил информацию о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, артист узнал об ограничениях из новостей.

Как рассказал Данилко каналу, официальные бумаги о запрете на въезд он получил всего несколько дней назад. Отмечается, что его обвинили в разжигании межнациональной ненависти из-за оскорблений в сторону России и русских.

Ранее Mash писал, что Сердючке навсегда закрыли въезд на территорию ОАЭ после проведенного в 2022 году корпоратива, на котором арабские власти усмотрели признаки разжигания межнационального конфликта. Кроме того, правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте.

Запрет на выступления в ОАЭ и крупный штраф также грозит российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известному как Оксимирон. Причиной этому также стали антироссийские высказывания музыканта на концерте в Дубае. Местные органы проводят проверку в отношении Оксимирона на предмет разжигания межнациональной розни.