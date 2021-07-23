Американский адмирал рассказал о новой мировой войне в 2034 году

Новый конфликт планетарного масштаба, который может произойти уже в ближайшем будущем, описали в своей совместной книге «2034: Роман о будущей мировой войне» отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и литератор Эллиот Акерман. Фрагмент книги публикует издание National Interest.

По мысли авторов, новая мировая война случится в 2034 году. К глобальному столкновению приведёт конфликт США и Китая в Южно-Китайском море. Учитывая, что технологии стремительно развиваются, в будущем на полях сражений будут преобладать дроны и беспилотная военная техника.

Одновременно с боевыми действиями произойдут масштабные хакерские атаки на системы противника.

Адмирал Ставридис считает, что для будущей войны США станут обучать небольшие группы элитного спецназа, который оснастят системами на основе новейших биотехнологий.

Нам нужно признать, что оружие будущего станет беспилотным или вообще автономным. Мы продолжаем создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого, — резюмируют авторы.

Ранее в Китае предупредили США об опасности продления торговой войны.