Американские наемники согласились свергнуть Зеленского Вован и Лексус: наемники из США во время пранка согласились свергнуть Зеленского

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Владимир Зеленский

Наемники из США Джошуа Джон Рэндсфорд и Джейсон Фриман заявили о готовности свергнуть президента Украины Владимира Зеленского. В этом иностранные бойцы признались, беседуя с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Видео они опубликовали в своем Telegram-канале.

Наемников «разводили» от имени экс-президента Украины Петра Порошенко под предлогом набора собственной ЧВК. Американские бойцы были готовы поучаствовать в госперевороте на Украине, если бы их приняли и платили бы достойное жалование.

Да. Честно говоря, сэр, я был серьезен, когда сказал, что хотел быть в вашей (Порошенко. — NEWS.ru) службе безопасности. Потому что я верю, что, в конце концов, вы, вероятно, тот человек, который сможет возглавить эту страну, — сказал Фриман.

Ранее сообщалось, что Фриман и Рэндсфорд назвали командование Вооруженных сил Украины «самой большой проблемой» Киева. Они принимали участие в боях в зоне СВО в составе украинского Иностранного легиона. Бойцы признались, что решения командования ВСУ вызвали у них множество вопросов.

Как утверждает Фриман, командиры украинской армии не слушают солдат, обладающих военным опытом. Плохая тактика и неверные приказы стали одной из причин высоких потерь среди личного состава, считает он.