Американист назвал неожиданный сценарий исхода выборов в США Политолог Дробницкий: демократы хотят отказаться от выдвижения Байдена на выборы

Фото: Sfc Ian Morales/U.S. Army/Global Look Press

Джо Байден

Статья WSJ предвещает, что Демократическая партия в последний момент откажется выдвигать президента США Джо Байдена на выборы, рассказал NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. Национальный комитет партии попытался изменить правила номинации, добавил политолог.

По его словам, многие демократы требуют не дожидаться августовской партийной конференции, где по традиции положено выдвигать кандидата. Вместо этого политики хотят созвать внеочередную виртуальную встречу делегатов, избранных по результатам праймериз.

Пару дней назад это активно обсуждалось, сейчас все молчат. Это может быть связано не только и не столько со здоровьем Байдена. Скорее, созыву онлайн-конференции закулисно противодействует другая группа, которая требует вообще заменить кандидата, — независимо от того, что говорят врачи. Эта группа опасается, что Байден проиграет Дональду Трампу, — объяснил американист.

Как отметил Дробницкий, в истеблишменте обсуждают неожиданный, беспрецедентный сценарий. В частности, предложить кандидата, который скажет народу, что Америка пойдет вперед и без Байдена, и без Трампа.

Надо новую программу предлагать, говорить, что Байден был в принципе не прав, и пора создать «правительство национального согласия», в которое войдут республиканцы, не связанные с Трампом. Такой сценарий уже готов, вокруг него развернулась активная борьба в стране Демократической партии, — уточнил политолог.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что состояние здоровья президента США становится все хуже, а уровень его вовлеченности в государственные дела снижается. В один день Байден может быть энергичным и разговорчивым, а на следующие сутки его речь сменяется на бормотание и чтение по запискам, заявили источники издания.