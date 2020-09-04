Американец после дождя обнаружил на своём участке бассейн

Житель США Джон Рейнольдс купил старый дом с участком и решил его перепродать, но обнаружил, что на участке есть бассейн.
Как
Когда я покупал этот дом, я и помыслить не мог, что буду плавать в собственном бассейне, — цитирует Рейнольдса издание.
Он рассказал, что купил ветхий дом с тремя спальнями всего за 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 млн рублей) и собирался реконструировать, чтобы перепродать. Внезапно обнаруженный бассейн резко поднял цену дома в его глазах.
Рейнольдс потратил на ремонт бассейна 7,5 тысячи фунтов стерлингов, при том, что строительство нового обошлось бы в 120 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей). Теперь он передумал продавать его.
Как писал NEWS.ru, расположенный в подмосковной Балашихе дом, площадь которого превышает две тысячи квадратных метров, убрали с продажи. Резиденция числится на балансе белорусской госкомпании «Нафтан», и, по слухам, может быть связана с президентом республики Александром Лукашенко.
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