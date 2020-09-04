Американец после дождя обнаружил на своём участке бассейн

https://static.news.ru/photo/dcc670e6-eed4-11ea-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guduru Ajay bhargav/pexels.com

Житель США Джон Рейнольдс купил старый дом с участком и решил его перепродать, но обнаружил, что на участке есть бассейн.

Как сообщает Mirror, глаза ему открыл сосед, который позвонил и рассказал, что на его участке затапливает бассейн. Оказалось, что сильный дождь сдвинул с места мусор на заднем дворе и обнажил огромный заброшенный бассейн.

Когда я покупал этот дом, я и помыслить не мог, что буду плавать в собственном бассейне, — цитирует Рейнольдса издание.

Он рассказал, что купил ветхий дом с тремя спальнями всего за 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 млн рублей) и собирался реконструировать, чтобы перепродать. Внезапно обнаруженный бассейн резко поднял цену дома в его глазах.

Рейнольдс потратил на ремонт бассейна 7,5 тысячи фунтов стерлингов, при том, что строительство нового обошлось бы в 120 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей). Теперь он передумал продавать его.

Как писал NEWS.ru, расположенный в подмосковной Балашихе дом, площадь которого превышает две тысячи квадратных метров, убрали с продажи. Резиденция числится на балансе белорусской госкомпании «Нафтан», и, по слухам, может быть связана с президентом республики Александром Лукашенко.