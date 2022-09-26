Алиев сообщил о положительной динамике в отношениях Баку и Москвы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика видит позитивную динамику в отношениях с Россией, передает «Интерфакс Азербайджан». По его словам, все о чем договариваются Москва и Баку — реализуется. Такое заявление Алиев сделал в ходе встречи в Баку со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Президент Азербайджана отметил, что отношения двух стран основаны на взаимодействии в огромном количестве сфер, почти во всех: в транспортной сфере, сфере энергетики, гуманитарной, политической и экономической.

В торгово-экономической сфере, в сфере информационной, коммуникационной, транспортной и в других 8 дорожных карт, которые были согласованы и реализуются, по каждому направлению есть четкий график выполнения задач и контроль за исполнением. Поэтому тут мы можем только констатировать позитивный результат, — сказал глава азербайджанского государства.

Алиев добавил, что в Баку рассчитывают на расширение российско-азербайджанских межпарламентских контактов.