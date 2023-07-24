Алиев назвал возможные сроки подписания мирного договора с Арменией Алиев: подписание мирного договора с Арменией может произойти до конца 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Мирное соглашение с Арменией может быть подписано в ближайшее время, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group. По его словам, которые приводит издание 1News, подписанию мирного договора способствует признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах. Алиев не исключил, что подписание мирного договора может произойти до конца нынешнего года.

Армении уже пришлось сделать очень важное заявление о том, что они не только признают территориальную целостность Азербайджана, но и Карабах частью Азербайджана. <...> Если то, что говорит армянская сторона, не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда можно будет достичь мирного соглашения и подписать его до конца года, — сказал президент Азербайджана.

Он добавил, что права и безопасность армянского меньшинства в Азербайджане будут строго соблюдаться в соответствии с азербайджанской конституцией. Алиев подчеркнул, что в стране никогда не было никаких проблем на религиозной или этнической почве.

Поэтому армяне, которые проживают в Карабахском регионе Азербайджана, будут иметь те же права и гарантии безопасности, что и другие граждане Азербайджана, — отметил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новая война с Азербайджаном весьма вероятна, пока мирный договор не будет подписан и ратифицирован парламентами Баку и Еревана. Он добавил, что Москва и страны Запада могли бы содействовать разрешению ситуации в районе Лачинского коридора.