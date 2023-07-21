Пашинян оценил вероятность новой войны с Азербайджаном Пашинян: без подписания мирного договора весьма вероятна новая война с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью AFP, что новая война с Азербайджаном весьма вероятна, пока мирный договор не будет подписан и ратифицирован парламентами Баку и Еревана. Также он добавил, что Москва и страны Запада могли бы содействовать разрешению ситуации в районе Лачинского коридора, передает ТАСС.

Пока мирный договор не подписан и не ратифицирован парламентами обеих стран, — конечно, [новая] война [с Азербайджаном] весьма вероятна, — заявил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Москве в ближайшие дни пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Глава республики заявил, что Баку и Москва проделали большой объем работы для достижения мира в регионе.

20 июля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вероятность в обозримом будущем организовать встречу глав дипломатических ведомств России, Азербайджана и Армении очень высока. Она отметила, что конкретная дата переговоров будет определена позднее. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отмечал, что необходимость в предстоящей встрече очень высокая. Он отметил, что она нужна для того, чтобы преодолеть разногласия в подходах и оценках по урегулированию и выполнению условий трехстороннего соглашения.