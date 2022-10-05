Алиев: границы между Азербайджаном и Арменией фактически не существует

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Ильхам Алиев

В настоящее время границы между Азербайджаном и Арменией фактически не существует, для ее определения необходимо вести активную работу, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, рубеж должен быть установлен на основе исторических документов, передает «Интерфакс».

Надеемся, что две соответствующие комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы не будут терять время и будут активно работать над определением границы между двумя странами, которой фактически не существует, — сказал Алиев.

Он отметил, что для установления границы между республиками следует руководствоваться историческими документами, картами, а также международной практикой. Алиев добавил, что процесс идет, но неизвестно, насколько он будет успешным.

Ранее Алиев выразил оптимизм по поводу подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, в Баку надеются, что этот процесс не займет много времени. Он также призвал Ереван не прибегать к тактике, которую тот обычно использует, когда не хочет прийти к соглашению.