Al Arabia: Израиль начал военную операцию против Ирана

Фото: Mohammed Turabi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля

В микроблогах издания Al Arabia появилась информация, что в ночь на 29 января Израиль приступил к проведению военной операции в Иране. Ближневосточные медиаисточники и различные аккаунты размещают данные о взрывах в городах и на военных базах, о воздушной тревоге, полетах самолетов и действиях повстанцев. Израильские власти официально не объявляли о проведении военной операции и не брали на себя ответственность за удары.

Как пишет издание, среди иранцев «циркулируют» сведения о следующих событиях. В соцсетях сообщают, что беспилотники разбомбили завод дронов в Тебризе, завод боеприпасов для дронов в Исфахане и хранилище в Малларде. По данным журналистов, «целью военной операции будет уничтожение иранской военной промышленности».

Есть информация, что авиацию Ирана уже подняли по тревоге. Al Arabia передает, что атака началась с ударов именно по оборонным предприятиям.

Ранее была раскрыта причина взрыва на складе с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан. Оказалось, что это произошло в результате атаки беспилотников. Об этом сообщало агентство IRNA. В результате происшествия никто не пострадал.

По имеющимся данным, повреждения на военном объекте после атаки и взрыва незначительны.