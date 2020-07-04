Слухи об опасности скорого нашествия крыс-каннибалов появляются в СМИ с завидной регулярностью. Достаточно вспомнить, как в 2017-м британская пресса активно продвигала «новость» о корабле-призраке у берегов США, на борту которого якобы были тысячи грызунов, поедающих друг друга. Тогда спекуляции журналистов остались лишь неподтверждёнными домыслами, но сейчас ситуация с крысами куда опаснее, считают специалисты.

В США ратологи (специалисты по крысам, от английского «rat») уже отметили серьёзные изменения в поведении грызунов. Крысы всё чаще поедают своих сородичей и в целом ведут себе более агрессивно, чем раньше, например, активно проникая в жилища людей. Причина проста — пандемия коронавируса и введённые в связи с этим ограничения на работу мест общественного питания. Если раньше крысы значительную часть пищи добывали на задних дворах ресторанов и кафе, куда персонал выбрасывал остатки еды, то с закрытием общепита это стало невозможно.

Крысиный каннибализм считается весьма распространённым явлением, напоминают британские ратологи. Подобное поведение наблюдается у грызунов даже в более-менее привычных и комфортных для них условиях, однако нехватка еды, конечно же, усиливает такие тенденции. Крыса-мать, отмечают специалисты, с большой вероятностью не станет при отсутствии еды делать всё для выживания потомства, а просто съест его сама. Считается, будто врождённая склонность к каннибализму может быть использована и для уменьшения крысиной популяции, хотя пока нет достоверных данных о том, что выведение так называемых «крысобоев» (то есть крыс, приученных питаться только сородичами) реально.

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Британские службы, специализирующиеся на дератизации (борьбе с грызунами, включающей как химические, электрические методы, так и непосредственно физическое истребление) отметили увеличения спроса со стороны населения на свои услуги. Представители компании Cleankill, в частности, говорят о 20%-ном росте числа заказов, а их коллеги из фирмы Rentokil заявили о том, что посещаемость её сайта весной-летом текущего года была на 80% больше, чем в аналогичный период 2019-го. Востребованности услуг борцов с крысами способствуют два фактора. Во-первых, относительно тёплая зима, благодаря которой их популяция сократилась незначительно. Во-вторых — снижение количества отходов на улицах, что заставляет крыс вторгаться в жилища людей в поисках еды.

Специалисты в этих условиях рекомендуют как можно чаще избавляться от мусора, особенно органического происхождения, и не прикармливать животных на собственных участках (поскольку остатки пищи привлекут и крыс). Эффективным считается компостирование отходов и обработка мусорных баков ядами.

Борьба с крысами в жилых домах осложняется тем, что химические средства, эффективные против них, как правило вредны для других животных и подчас смертельно опасны для людей с хроническими респираторными, кожными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В истории Великобритании существует пример успешного полного избавления от крыс — на острове Южная Георгия. Однако для густонаселённых городов, которые нельзя изолировать от внешнего мира, использованные в той ситуации методы не подходят, считают ратологи.

Несмотря на обеспокоенность специалистов возросшей агрессией и активностью крыс в жилых домах, они считают, что по мере снятия ограничений ситуация нормализуется, поскольку открытие кафе и ресторанов вновь обеспечит грызунов отходами. В то же время это закономерно повлечёт и увеличение крысиной популяции.