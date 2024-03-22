Африканская страна пригрозила отправить 10 тысяч слонов в Лондон Власти Ботсваны пригрозили отправить 10 тысяч слонов в лондонский Гайд-парк

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Власти Ботсваны, расположенной на юге Африки, пригрозили отправить 10 тысяч слонов в Гайд-парк в Лондоне на фоне скандала с трофейной охотой, сообщает Daily Star. Министр дикой природы африканской страны Думезвени Мтимкхулу выступил против введенного в Великобритании законопроекта, который запрещает ввозить в страну охотничьи трофеи. В списке тысячи видов животных, в том числе слоны.

Дипломаты и политики из Ботсваны, которые в настоящее время находятся в Великобритании, заявили, что сафари-охота помогает отбраковывать популяцию слонов, которая в противном случае вышла бы из-под контроля. Кроме этого, по словам Мтимкхулу, запрет приведет к обнищанию африканских сельских жителей, которые получают еду и деньги благодаря охоте.

Я надеюсь, что, если британское правительство примет мое предложение о слонах, они будут содержаться в лондонском Гайд-парке, потому что туда ходят все. <...> В некоторых районах этих зверей больше, чем людей. Они убивают детей, которые встают у них на пути. Они топчут и поедают урожай фермеров, оставляя африканцев голодными, — сказал Мтимкхулу.

Ранее в индийском городе Джайпур слон швырнул на землю российскую туристку. Инцидент произошел в туристической зоне около форта Амбер. В результате падения пострадавшая россиянка сломала ногу.