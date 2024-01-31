Абрамович выиграл суд против банка в Израиле Globes: суд в Израиле обязал банк перевести пожертвование Абрамовича волонтерам

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бизнесмен Роман Абрамович выиграл дело против банка «Мизрахи Тфахот» в окружном суде Тель-Авива, сообщает издание Globes. Финансовое учреждение под предлогом санкций Евросоюза отказывалось перевести пожертвования израильской волонтерской организации.

По информации СМИ, судья обязала банк перевести пожертвования Абрамовича на счет волонтерской организации ЗАКА, занимающейся сбором останков и опознанием жертв терактов и катастроф. Сумма пожертвования составила 8 млн шекелей (2,2 млн рублей). Отмечается, что решение суда вступит в силу через 72 часа, поскольку представители «Мизрахи Тфахот» сообщили и намерении подать апелляцию.

Перевод пожертвований Абрамовича был заблокирован банком в конце декабря 2023 года. В «Мизрахи Тфахот» это объяснили тем, что активы бизнесмена находятся под санкциями Евросоюза и Великобритании. При этом непосредственно Тель-Авив никаких ограничений в отношении предпринимателя не вводил.

В ответ Абрамович и адвокаты ЗАКА подали иск против финансовой организации. В документе особо подчеркивалось, что предприниматель, будучи гражданином Израиля, много лет назад открыл счет в банке и деньги, которые он намеревался направить волонтерам, давно находились на этом счету.

Ранее стало известно, что Роман Абрамович с 2015 года по февраль 2022 года вложил в крупнейшие стартапы Европы $63 млн через лондонский инвестиционный фонд Target Global. В документах кипрской компании Meritservus упоминаются финтех-гигант Revolut, платформа для продажи автомобилей Cazoo, европейский шеринг самокатов Circ, стартап для доставки еды Delivery Hero и немецкий гигант по продаже бывших в употреблении автомобилей Auto1.