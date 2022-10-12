«30 тысяч личного состава»: эксперт о готовящейся атаке ВСУ на Запорожье Военный эксперт Матвийчук предупредил о готовящейся атаке ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские военные готовят на Запорожском направлении новую атаку, в которой может участвовать до 30 тысяч человек из личного состава, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его прогнозам, ВС России смогут остановить бойцов ВСУ, поскольку регион «изрезан» реками, и наступление здесь крайне затруднительно.

По разведданным, которыми мы обладаем, на Запорожском направлении противник сосредоточил от 25 до 30 тысяч личного состава и около 200 танков, но есть одно, но. Запорожье полностью «изрезано» реками, что крайне негативно сказывается на наступательном потенциале атакующих. Тем более, что все ранее занятые плацдармы на данном направлении ВСУ оставили. Также мы сосредоточили, в этом районе, достаточно мощные оборонительные силы, которые вполне готовы отразить подобного рода наступление, — утверждает Матвийчук.

При этом он добавил, что если украинские военные решатся на наступление в Запорожской области, через несколько километров им придется остановиться ввиду маломощности огневой поддержки, которой Киев располагает на данном направлении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России отразили попытки наступления ВСУ на Купянском, Запорожском и Криворожском направлениях. По его словам, атаки украинских военных в ряде населенных пунктов Харьковской и Луганской областей были успешно подавлены.

В результате столкновения бойцы ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

При отражении атак ВСУ вблизи населенного пункта Новодаровка Запорожской области были убиты семь украинских военнослужащих и уничтожен один бронеавтомобиль.

На Криворожском направлении ВСУ пытались атаковать населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Все эти контратаки были также успешно отражены. Исход произошедшего — гибель около 70 украинских военных, уничтоженный танк, четыре автомобиля и 16 БМП.