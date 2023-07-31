15 минут на подготовку: США выпустили инструкцию на случай ядерного взрыва Business Insider рассказал, как спастись во время ядерной войны

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Американские СМИ продолжают обсуждать вероятность ядерной угрозы. Правительство США не видит признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие. Но президент Джо Байден не исключил начала полномасштабной ядерной войны. На дня в мировой прокат вышел новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», рассказывающий о разработке ядерной бомбы. После премьеры картины издание Business Insider опубликовало поминутный план спасения. В памятке говорится, что делать в первые несколько часов после ядерной атаки, как спастись от ядерных осадков, и объясняется, почему нельзя смотреть на ядерный взрыв. Подробнее об инструкции — в материале NEWS.ru.

Сколько времени пройдет между ядерной тревогой и ударом

Немедленные действия в течение первых нескольких часов после взрыва, такие как закрытие глаз во время яркой вспышки или приседание на корточки в укрытии, могут снизить риск мгновенной смерти. Вот почему важно не пропустить оповещение службы спасения, которое будет отправлено сразу же после запуска ракет, сообщается в памятке.

«Если ваш город подвергнется нападению, скорее всего, вы получите сообщение на мобильный телефон или услышите об атаке по радио или телевидению. Действие современных российских ракет простирается на любую точку планеты. Если бы Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету с ядерным оружием по США, у людей в таких городах, как Нью-Йорк, Бостон и Вашингтон, округ Колумбия, может быть всего 10–15 минут на подготовку и перемещение в укрытие», — пишет Business Insider.

Эксперт по общественному здравоохранению Колумбийского университета, специализирующийся на подготовке к стихийным бедствиям, Ирвин Редленер заявил, что бежать в укрытие нужно немедленно: «У многих людей даже не будет времени забрать детей из школы».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что делать в первые 30 минут после ядерного взрыва

Минуты или часы после ядерного взрыва являются «критическим окном». По данным Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса, через час после удара вероятность радиационного облучения снижается на 55% и на 80% — через 24 часа.

В 2018 году Гавайское агентство по чрезвычайным ситуациям разослало ошибочное push-уведомление на смартфоны местных жителей, предупреждая об угрозе баллистических ракет. «Немедленно ищите убежище. Это не учения», — гласило сообщение. Позже выяснилось, что оповещение случайно отправил сотрудник агентства. Многие граждане просто проигнорировали уведомление, другие, напротив, запаниковали. Некоторые прыгали в канализационные стоки со своими детьми.

«В случае реальной опасности в первые 30 минут необходимо отвести глаза от яркой вспышки», — говорится в рекомендациях американского СМИ. Авторы публикации уточняют: когда ядерная бомба попадает в цель, она вызывает вспышку света и гигантский оранжевый огненный шар: «Бомба мощностью 1 мегатонна (примерно в 80 раз больше, чем атомная бомба „Малыш“, сброшенная на японскую Хиросиму) может временно ослепить людей на расстоянии до 20 километров днем и до 85 км ночью».

Центр по контролю и профилактике заболеваний, как сообщает Business Insider, рекомендует:

лечь на землю лицом вниз и спрятать руки под телом, чтобы защититься от летящих обломков и жара, который может обжечь кожу. Если у вас есть шарф или носовой платок, прикройте нос и рот;

обязательно держите рот открытым, чтобы барабанные перепонки не лопнули от давления;

если вы находитесь в наземном здании, избегайте узких коридоров и дверных проемов, которые могут действовать как аэродинамическая труба, усиливая детонацию до опасного давления, способного разрушить кости;

ищите укрытия вдоль стен на больших открытых пространствах, на противоположной стороне упавших зданий и по возможности избегайте комнат с окнами.

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Через сколько минут ядерные осадки упадут на землю

У выживших после ядерной атаки будет около 15 минут, прежде чем радиоактивные частицы, похожие на песок (так называемые ядерные осадки) достигнут земли: «Воздействие этих осадков может повредить клетки организма и привести к смерти».

«Если вы находитесь на открытом пространстве, сразу после взрыва начинайте идти в направлении, противоположном ветру. Постарайтесь уйти как можно дальше в течение 15 минут после взрыва, а затем немедленно ищите укрытие до того, как радиационное облако опустится на землю», — пишет издание.

Лучшие убежища — это здания с небольшим количеством окон или без них, а также оснащенные подвалами. Например, школы или офисы. «Если поблизости нет капитальных построек, все равно лучше находиться в помещении, чем на улице. Если вы укрываетесь в многоэтажном здании, держитесь подальше от верхних и нижних этажей. Если в здании есть окна, отойдите от них. Ударная волна может выбить стекла на расстоянии до 16 километров от эпицентра взрыва», — говорится в инструкции по выживанию.

Что делать в первые 24 часа после ядерного взрыва

Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендует оставаться в помещении не менее 24 часов после ядерного взрыва.

Вот какие рекомендации для дальнейших действий дают со ссылкой на специалистов американские СМИ.

Людям, которые находились на улице во время взрыва, следует как можно скорее принять душ с теплой водой, снять с себя всю одежду и герметично упаковать в пакет.

Осторожно пользуйтесь мылом и мочалкой. Слишком сильное трение может повредить кожу, которая действует как естественный защитный барьер. Не используйте кондиционер, лосьон для тела или крем для лица. Эти продукты могут притягивать радиоактивные частицы. Во время душа прикройте любые порезы или раны.

Часто сморкайтесь, протирайте уши и веки, после чего утилизируйте салфетки.

Не употребляйте пищу из кастрюль и холодильника. Есть можно только продукты из герметичных контейнеров или консервных банок.

Пейте воду только из запечатанных бутылок. Не употребляйте в пищу фрукты и овощи, которые в момент взрыва находились на деревьях или на столе.

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Когда можно выходить на улицу после ядерного взрыва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует слушать местное радио для получения оперативной информации и рекомендаций. Мобильный телефон, телевизор и интернет, вероятно, отключатся, но радиоприемники с батарейным питанием, скорее всего, должны работать. Лучше всего не выходить на улицу в первую неделю после взрыва.

«Если вы решите выйти на улицу в течение первой недели после ядерного взрыва, не забудьте прикрыть рот влажной тканью и заклеить пластырем открытые раны или ссадины, чтобы уменьшить воздействие радиоактивных осадков, которые все еще будут падать с неба. Зараженная пыль от ядерного взрыва может находиться в воздухе около недели, прежде чем упадет на землю», — говорится в руководстве.

Между тем американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFife заявил, что попытки стран Запада вытеснить Москву с занятых территорий закончатся ничем из-за имеющегося у России арсенала ядерного оружия. По его словам, США и ЕС должны «трезво понять» этот факт.

Полковник выразил уверенность, что Запад недооценивает не только российскую армию, но и решимость президента РФ Владимира Путина защищать новые территории. Дэвис напомнил, что Москва не раз заявляла о готовности применить ядерное оружие только лишь в случае угрозы нападения на территорию России.

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