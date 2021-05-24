Военный эксперт заявил о превосходстве армии России над силами НАТО

https://static.news.ru/photo/1ab656d6-bc67-11eb-b31f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT заявил, что армия России по ряду направлений превосходит вооружённые силы государств — членов Североатлантического альянса. Он отметил мобильность российских военных и уникальный подход к разработке техники в отечественной оборонной промышленности.

Кнутов указал , что сложившееся в советские времена материаловедение даёт российской технике преимущество над западной, в создании которой делалась ставка на электронику и композитные материалы.

При гиперзвуке, когда образуется плазма вокруг летящей головной части ракеты, не всегда эти новейшие материалы выдерживают эти температуры. Разработки советского периода, современные наработки позволяют нам достаточно серьёзно оторваться вперёд, — подчеркнул эксперт.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что не имеющие аналогов в мире авиакомплексы, боевые корабли всех классов и современные БПЛА появляются в России за счёт рачительного отношения властей страны и представителей оборонной промышленности к финансам. Глава государства отметил, что российские специалисты-оружейники обладают способностью выделить самые важные направления, на которых нужно сфокусироваться в первую очередь.