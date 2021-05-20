Путин объяснил, как Россия производит не имеющее аналогов оружие

https://static.news.ru/photo/867d91fe-b96f-11eb-afae-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Не имеющие аналогов в мире авиакомплексы, боевые корабли всех классов и современные БПЛА появляются в России за счёт рачительного отношения властей страны и представителей оборонной промышленности к финансам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа». Мероприятие транслируется телеканалом «Россия 24».

Появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счёт чего? За счёт рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счёт сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счёт концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооружённых сил, — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что российские специалисты-оружейники обладают способностью выделить самые важные направления, на которых нужно сфокусироваться в первую очередь. Президент напомнил, что Россия поддерживает свои вооружённые силы на должном технологическом уровне без «милитаризации» бюджета. Политик пообещал, что власти страны и впредь будут использовать такой подход.

Президент РФ в ходе заседания оргкомитета «Победа» упомянул о внешних силах, которые хотят «что-то откусить» от России. Путин заявил, что Москва готова «выбить зубы» любому агрессору, вынашивающему такие планы.