Военнослужащие РФ развернули в Белоруссии систему управления войсками

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, которые участвуют в проверке сил реагирования Союзного государства, организовали в Белоруссии единую систему управления войсками. Командиры разных уровней теперь могут координировать действия в режиме реального времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах, — пояснили в военном ведомстве.

На всех пунктах управления работает видео-конференц-связь. В настоящее время пункты маскируются. Защищать небо от атак условного противника поручено подразделениям ПВО.

Силы реагирования Союзного государства в 2022 году проверяются в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, в Белоруссии должны быть созданы группировки войск. На следующем этапе, который завершится 20 февраля, военнослужащие двух стран совместно проведут учения «Союзная решимость — 2022».

Ранее стало известно, что российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. Он добавил, что у обострения между Москвой и Киевом нет заинтересантов в регионе.