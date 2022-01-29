В ОДКБ рассказали, как российско-белорусские учения коснутся соседних стран

Российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительных характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в эфире белорусского телеканала СТВ. Он добавил, что у обострения между Москвой и Киевом нет заинтересантов в регионе.

Учения, которые сейчас начнутся на территории Белоруссии, носят сугубо оборонительный характер [...] Это внутреннее дело Белоруссии и России, которые проводят это учение на своей территории, — сказал генсек ОДКБ.

Он отметил, что « надо учитывать настороженности и опасения, которые звучат [по поводу учений]». Зась полагает, что военным мероприятиям стоит добавить транспанентности и открытости, чтобы повысить к ним доверия и снизить опасения других стран.

Войны никто не хочет. Её не хочет ни Россия, ни другие страны, которые живут в этом регионе. Она нам здесь не нужна. Конечно, очень велики риски провокаций. Это нужно брать во внимание и избегать этого, — отметил Зась.

Белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» пройдут 10-20 февраля на территории Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Ранее первый замглавы Минобороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что учения «Союзная решимость — 2022» не несут угрозы для Евросоюза, манёвры носят оборонительный характер. Он добавил, что цель манёвров — на практике усовершенствовать инструменты совместного использования оборонной инфраструктуры, а также проверить готовность сил по выполнению задач. По словам замглавы Минобороны республики, подготовка к учениям проходит в условиях сложной военно-политической обстановки.

По данным ведомства, проверка функционирования единой системы ПВО Союзного государства пройдёт в два этапа. До 9 февраля на территорию Белоруссии будут перебрасываться российские группировки войск. Начнётся организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил.

В ходе второго этапа проверки — по 20 февраля, пройдут совместные учения «Союзная решимость —2022», на которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения «внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».