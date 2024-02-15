Военэксперт рассказал об уничтожении спутников США ядерным оружием Военэксперт Хатылев: применять ядерное оружие можно против скопления спутников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уничтожение спутников ядерным оружием в космосе не имеет смысла, рассказал NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев, комментируя доклад в Конгрессе США об использовании Россией ядерного оружия в космосе. По его словам, применять его следует только против скопления спутников, однако его не планируют использовать сейчас.

Часто можно услышать лозунги о российской угрозе со стороны Запада. Но что такое ядерное оружие против спутников? Спутник — это точка в космосе. Уничтожать или ослеплять его ядерным оружием — бессмыслица. В случае вражеских спутников имеет смысл поражать ядерным оружием только их скопление. Но на сегодняшний день речь о практическом применении не идет, — заявил Хатылев.

Эксперт добавил, что ядерное оружие можно использовать в космосе. По его мнению, в случае конфликта оно будет задействовано против ракет и бомбардировщиков.

Теоретически доставить ядерное оружие в космос можно. Есть тактическое, стратегическое и оперативное ядерное оружие — оно может применяться в различных целях и условиях. Прежде всего, речь об обороне — поражении вражеских стратегических бомбардировщиков или крылатых ракет. Именно в этом случае оно может применяться в космосе, — заключил эксперт.

Ранее американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России использовать ядерное оружие в космосе. Разведка США посчитала, что Москва планирует использовать вооружение против спутников.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать ситуацию, пообещав провести брифинг для законодателей в четверг, 15 февраля. По его словам, убедить американцев в безопасности после прозвучавшей в конгрессе угрозы нельзя, однако президент США Джо Байден справится с этим.