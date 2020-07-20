Огненный шквал: появилось видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО

https://static.news.ru/photo/fad30494-c9b5-11ea-9f32-fa163e074e61_660.jpg «Торнадо» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Звезда» обнародовал видеозапись испытаний перспективной основы снаряда для будущей реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кадры были сняты на специализированном полигоне научно-производственного объединения (НПО) «Сплав».

В ходе испытаний снаряд был помещён в улавливающую среду. Причём создали её незамысловато — из мешков с опилками. После этого военные произвели подрыв. На завершающей стадии специалисты, занятые в проекте, магнитом собрали осколки снаряда для дальнейшего анализа.

На кадрах показано , как снаряд разрывает восемь кубометров мешков с опилками. Они были разбросаны по всей зоне испытаний.

На НПО «Сплав» производятся все российские РСЗО. Среди них — «Ураган», «Смерч», «Град», «Солнцепёк» и «Торнадо».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Министерстве обороны сообщили, что в 2020 году вооружённые силы России получат более 30 новых систем залпового огня «Торнадо».