Огненный шквал: появилось видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО

Телеканал «Звезда» обнародовал видеозапись испытаний перспективной основы снаряда для будущей реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кадры были сняты на специализированном полигоне научно-производственного объединения (НПО) «Сплав».
В ходе испытаний снаряд был помещён в улавливающую среду. Причём создали её незамысловато — из мешков с опилками. После этого военные произвели подрыв. На завершающей стадии специалисты, занятые в проекте, магнитом собрали осколки снаряда для дальнейшего анализа.
На кадрах
На НПО «Сплав» производятся все российские РСЗО. Среди них — «Ураган», «Смерч», «Град», «Солнцепёк» и «Торнадо».
Ранее, как писал NEWS.ru, в Министерстве обороны сообщили, что в 2020 году вооружённые силы России получат более 30 новых систем залпового огня «Торнадо».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен