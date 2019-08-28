https://static.news.ru/photo/d4b0c930-c994-11e9-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kalashnikov.media

Завод по производству автоматов Калашникова планируют открыть в Венесуэле в 2020–2021 годах, рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Ранее предприятие собирались построить до конца 2019-го.

В Боливарианской Республике в разгаре экономический кризис. Ситуацию усугубляют введённые против Каракаса экономические санкции со стороны США, пишет « Политика сегодня ».

Кроме того, один из лидеров оппозиции — Хаун Гуайдо пытался захватить власть в стране и объявил себя президентом. По предварительным данным, он пользовался поддержкой из-за рубежа.

Ранее News.ru сообщал, что заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил разместить российские ракеты в Венесуэле. Он считает, что это станет действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД.