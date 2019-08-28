Завод по производству автоматов Калашникова планируют открыть в Венесуэле в 2020–2021 годах, рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Ранее предприятие собирались построить до конца 2019-го.
В Боливарианской Республике в разгаре экономический кризис. Ситуацию усугубляют введённые против Каракаса экономические санкции со стороны США, пишет «
Кроме того, один из лидеров оппозиции — Хаун Гуайдо пытался захватить власть в стране и объявил себя президентом. По предварительным данным, он пользовался поддержкой из-за рубежа.
Ранее News.ru сообщал, что заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил разместить российские ракеты в Венесуэле. Он считает, что это станет действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД.