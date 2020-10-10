Вассерман высказался о пуске российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

После успешного запуска Россией ракеты «Циркон» США могут забыть о приближении к зонам наших интересов. Об этом заявил публицист и политолог Анатолий Вассерман.
Средняя скорость — около шести Махов, то есть вшестеро больше скорости звука, а на большей части пути — более восьми Махов, — отметил он.
Эрудит пояснил, что артиллерийские снаряды обычно летают со скоростью 2–3 Маха, поэтому 6–8 Махов, да ещё с возможностью маневрирования, достаточны для прорыва любых систем защиты. Это делает «Циркон» уникальным,
Кроме того, дальность в тысячу километров находится далеко за пределами досягаемости средств обороны авианосных ударных групп, отметил Вассерман.
Первая стрельба «Цирконом» с борта фрегата «Адмирал Горшков» состоялась 6 октября. Корабль выпустил ракету из Белого моря, а морскую мишень она поразила в Баренцевом море. Дальность полёта ракеты составила 450 км, максимальная высота — 28 км, время полёта — 4,5 минуты. Максимальная скорость ракеты тогда составила восемь скоростей звука.
Ближайший запуск «Циркона» пройдёт в конце октября — начале ноября.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оборонное ведомство США серьёзно озабочено появлением гиперзвуковой ракеты «Циркон» у России. Это событие наравне с китайской угрозой заставляет Вашингтон пересматривать действующие программы оснащения флота. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах увеличить численность американских ВМС в ближайшие 25 лет.
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