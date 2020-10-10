Вассерман высказался о пуске российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

https://static.news.ru/photo/292a9866-0bd8-11eb-afb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

После успешного запуска Россией ракеты «Циркон» США могут забыть о приближении к зонам наших интересов. Об этом заявил публицист и политолог Анатолий Вассерман.

Средняя скорость — около шести Махов, то есть вшестеро больше скорости звука, а на большей части пути — более восьми Махов, — отметил он.

Эрудит пояснил, что артиллерийские снаряды обычно летают со скоростью 2–3 Маха, поэтому 6–8 Махов, да ещё с возможностью маневрирования, достаточны для прорыва любых систем защиты. Это делает «Циркон» уникальным, передаёт Пятый канал.

Кроме того, дальность в тысячу километров находится далеко за пределами досягаемости средств обороны авианосных ударных групп, отметил Вассерман.

Первая стрельба «Цирконом» с борта фрегата «Адмирал Горшков» состоялась 6 октября. Корабль выпустил ракету из Белого моря, а морскую мишень она поразила в Баренцевом море. Дальность полёта ракеты составила 450 км, максимальная высота — 28 км, время полёта — 4,5 минуты. Максимальная скорость ракеты тогда составила восемь скоростей звука.

Ближайший запуск «Циркона» пройдёт в конце октября — начале ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оборонное ведомство США серьёзно озабочено появлением гиперзвуковой ракеты «Циркон» у России. Это событие наравне с китайской угрозой заставляет Вашингтон пересматривать действующие программы оснащения флота. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах увеличить численность американских ВМС в ближайшие 25 лет.