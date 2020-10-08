Военный эксперт: США придётся переоснастить флот из-за «Циркона»

https://static.news.ru/photo/7c9734f8-0969-11eb-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Оборонное ведомство США серьёзно озабочено появлением гиперзвуковой ракеты «Циркон» у России. Это событие наравне с китайской угрозой заставляет Вашингтон пересматривать действующие программы оснащения флота.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах увеличить численность американских ВМС в ближайшие 25 лет. Специалист напомнил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ещё в 2017 году распорядился нарастить численность военных кораблей до 355. Однако в новых условиях и этого количества недостаточно.

Вашингтон видит Пекин своим главным врагом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У Китая около 400 боевых кораблей, США хотят превзойти этот показатель. В то же время появление «Циркона» стало новым поводом для беспокойства американских стратегов.

Появление систем ограничения и воспрещения доступа и маневра расширили возможности вдоль морских границ как России, так и Китая. Теперь, чтобы их преодолеть, нужны другие подходы к строительству флота ВМС США, — цитирует Леонкова «Политика сегодня».

Эксперт заявил, что когда Соединённые Штаты завершат реализацию программы переоснащения, Пентагону придётся принимать новый план модернизации, так как Россия и Китай в стремительном темпе ставят на вооружение новые технологии.

Как писал NEWS.ru, Эспер заявил, что США доведут количество военных судов до 530 с нынешних 293. Планируется также качественно изменить состав американского флота: уменьшить число авианосцев и ввести в строй больше субмарин и беспилотных кораблей.