В США сообщили о супероружии против России

https://static.news.ru/photo/dcb63a6c-9016-11eb-83e4-96000091f725_660.jpg Фото: Staff Sgt. Jordan Castelan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут получить «новое супероружие» для применения его против России в Арктике. Им станет совместное использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Показать силу в Арктическом регионе и оказать влияние на инициативы сдерживания поможет использование названными самолётами новых тактик, считают в издании.

Также там отметили, что совместное использование B-2 Spirit и F-35 Lightning II проходит в рамках концепции сетецентрического конфликта. Роль разных самолётов в случае военных действий издание видит в том, что «за главного» в связке будет бомбардировщик. Ему предстоит действовать по крупным стационарным объектам, а задачей истребителя станет воздушная поддержка и наблюдение за противником.

Российские амбиции в Арктике хорошо известны и явно вызывают серьёзную озабоченность Пентагона, учитывая, что Россия эксплуатирует больше ледоколов и имеет большую территорию, граничащую с арктической зоной, — считают в The National Interest.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВВС США готовы использовать стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit для нанесения ударов по кораблям и наземным объектам России. Такую возможность самолёты продемонстрировали в ходе тренировочного полёта у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании. Учения прошли в середине марта в районе, где возможно появление российских военных кораблей и самолётов.