СМИ: США могут применить бомбардировщики против России

https://static.news.ru/photo/61110140-8bce-11eb-a6f7-96000091f725_660.jpg Фото: Sra Ryan C. Grossklag/Planetpix/Global Look Press

Военно-воздушные силы США готовы использовать стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit для нанесения ударов по кораблям и наземным объектам России. Такую возможность самолёты продемонстрировали в ходе совместного тренировочного полёта у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании.

Учения состоялись в середине марта в районе, где возможно появление российских военных кораблей и самолётов, сообщает The Drive.

Совместные полёты B-1B и B-2 на Крайнем Севере делают совершенно очевидным, что Соединённые Штаты готовы задействовать некоторые из своих самых мощных воздушных средств в регионе, если им придётся противостоять российским операциям в этих районах в будущем, — сказано в материале американского издания.

В публикации уточняется, что для нанесения ударов B-1B Lancer может применять ракеты AGM-158 JASSM, а также AGM-158C LRASM, в то время как малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit может использовать ядерное вооружение.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты сообщили о тайном вывозе трети ядерных бомб США из Европы.