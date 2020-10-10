В США оценили новейшее вооружение российского Су-57

https://static.news.ru/photo/3e17b5e2-0b24-11eb-82ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское издание Military Watch рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения Су-57.

Самолёт обладает радарами и системами лазерной защиты. Также он способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника благодаря новейшим ракетам класса «воздух — воздух» — К-77 и Р-37М. Первая обладает дальностью полёта в 195 километров, а также специальной системой наведения, затрудняющей уклонение от неё даже для высокоманёвренных истребителей на больших дистанциях. У второй ракеты дальность действия составляет 400 километров, она может поражать цель на гиперзвуковой скорости.

Ещё одна разновидность изделия будет модификацией R-77 меньших размеров, но с сохранением высоких характеристик.

Российская Федерация добилась заметных успехов в создании компактных ракет с большей дальностью полёта, — сообщили авторы статьи.

Уточняется, что такая модернизация позволит российскому истребителю нести гораздо больше ракет.

Су-57 также оснастят ракетами класса «воздух — земля» и противолодочными ракетами, чтобы расширить его ударные возможности. Речь идёт о гиперзвуковой баллистической ракете «Кинжал». Наконец, бомбовые отсеки российского истребителя больше и глубже иностранных конкурентов в этом классе, что позволит ему нести баллистические ракеты, отметило СМИ.

Ранее военные эксперты в США выразили опасения, что Россия в рамках проекта создания истребителя шестого поколения модернизирует многофункциональный Су-57 и совместит его с наработками МиГ, добавив в проект системы искусственного интеллекта, которых нет в проектах американских аналогов, писал NEWS.ru.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, писал NEWS.ru.