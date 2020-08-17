В США обсудили отставание в модернизации ядерных вооружений от КНР и РФ

https://static.news.ru/photo/28d84d26-e118-11ea-9e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenneth Rodriguez Santiago/US Navy/Global Look Press

Комитет Сената США по вопросам политики Республиканской партии заявил, что Соединённые Штаты отстают в плане модернизации ядерных вооружений от России и Китая.

Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации, — процитировали заявление комитета в RT.

Из документа следует, что Китай и Россия постоянно расширяют свои ядерные арсеналы, тогда как США недостаточно активно реализуют работу по модернизации ядерного вооружения.

В комитете отметили, что такая тенденция «имеет решающее значение для национальной безопасности США». Поэтому конгресс выделил $12,46 млрд Национальному управлению по ядерной безопасности США в 2020 финансовом году и планирует увеличить бюджет на будущий год на сумму $15,6 млрд.

Сенатский проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предполагает полное финансирование деятельности управления в области вооружений на сумму $15,6 млрд, — следует из документа.

Как писал NEWS.ru ранее, спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Соединённые Штаты не против заключить новое соглашение по вопросам ядерных стратегических вооружений с Россией без участия Китая. По его словам, такой договор может стать инструментом давления на китайскую угрозу. Отмечается, что надежда заключить соглашение с китайской стороной угасла после того, как в Китае заявили, что подпишут договор, если США снизят объёмы ядерного вооружения до объёмов уровня КНР.