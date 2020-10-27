В США оценили «самые смертоносные» подлодки России

https://static.news.ru/photo/bafa1fc6-184b-11eb-b9bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Вторую, третью и пятую строчку заняли российские подлодки в рейтинге «самых смертоносных» по версии американского блога Covert Shores. Первенство специалисты отдали субмаринам типа Ohio из США.

Второе место заняли многоцелевые атомные подводные лодки К-560 «Северодвинск», имеющие в оснащении по 10 торпедных аппаратов, 30 торпед в боезапасе и 30 крылатых ракет «Калибр». Третье место — подводная лодка проекта 949А «Антей», пятое — 971 «Щука-Б».

Как подчёркивают авторы блога, рейтинг составлялся на основании открытых данных о боевой комплектации подводных лодок и не включал субмарины с баллистическими ракетами.

Как писал NEWS.ru, американские военные журналисты ранее впечатлились вооружением, которым оснащена российская дизель-электрическая подлодка «Волхов». Отмечается, что подводный корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ имеет на вооружении ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровые торпеды.