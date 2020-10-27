В США оценили «самые смертоносные» подлодки России

Вторую, третью и пятую строчку заняли российские подлодки в рейтинге «самых смертоносных» по версии американского блога Covert Shores. Первенство специалисты отдали субмаринам типа Ohio из США.
Второе место
Как подчёркивают авторы блога, рейтинг составлялся на основании открытых данных о боевой комплектации подводных лодок и не включал субмарины с баллистическими ракетами.
Как писал NEWS.ru, американские военные журналисты ранее впечатлились вооружением, которым оснащена российская дизель-электрическая подлодка «Волхов». Отмечается, что подводный корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ имеет на вооружении ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровые торпеды.