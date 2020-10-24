Американские СМИ узнали о новом российском «супероружии»

https://static.news.ru/photo/cb566b88-179a-11eb-a8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские военные разработчики создают новые технологии, которые позволят пехотинцу подвергаться меньшим физическим нагрузкам и свести к минимуму риски для жизни. Об этом говорится в материале американского журнала National Interest.

По данным издания, корпорация «Ростех» занимается разработкой боевой экипировки «Сотник», которая призвана заменить нынешний костюм «Ратник». Новое обмундирование будет включать в себя ряд высокотехнологичных разработок, в том числе противоминную обувь, противорадиолокационный костюм и специальные материалы, не позволяющие обнаружить пехотинца посредством инфракрасного света.

Кроме того, костюм может быть интегрирован с микродронами, которые будут передавать картинку поля боя с высоты на смотровой щиток солдатской каски или очки.

Сейчас собирается и обосновывается облик перспективной боевой экипировки, в состав которой предусмотрено внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего, — приводит издание слова главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерала Олега Салюкова.

Ожидается, что разработки экипировки будут завершены в 2023 году, а получит новое «супероружие» российская армия в 2025 году.

Как писал NEWS.ru, американские военные журналисты ранее также впечатлились вооружением, которым оснащена российская дизель-электрическая подлодка «Волхов». Отмечается, что подводный корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ имеет на вооружении ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровые торпеды.