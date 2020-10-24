Вооружение подлодки проекта «Варшавянка» назвали в США «впечатляющим»

https://static.news.ru/photo/9230ca28-1723-11eb-94da-fa163e074e61_660.jpg Подлодка «Волхов» Фото: mil.ru

Российская дизель-электрическая подлодка Б-603 «Волхов» проекта 636 «Варшавянка» является подводной лодкой с «впечатляющим оружием».

Такое мнение высказано в статье, опубликованной американским изданием The National Interest. Отмечается, что подводный корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ имеет на вооружении ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровые торпеды.

Автор публикации поясняет, что подобные подлодки, предназначенные для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны, называют «черными дырами» из-за их «малошумности».

Сейчас в России строятся двух подлодки данной серии — «Магадан» и «Уфа», отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подводная лодка «Волхов» 24 октября официально вошла в состав Военно-морского флота России. В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на судне. Подводная лодка «Волхов» является второй в серии из шести субмарин, строящихся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота по приказу главкома ВМФ.