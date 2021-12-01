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В России подготовились к серийному производству ЗРК «Гибка-С»

16:14, 01 декабря 2021
В России подготовились к серийному производству ЗРК «Гибка-С» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В государственной корпорации «Ростех» сообщили о запуске в серийное производство нового зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны малой и сверхмалой дальности «Гибка-С». ЗРК разработали в Конструкторском бюро машиностроения (КБМ), входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха», сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, пишет ТАСС.

Экспортно ориентированная модификация комплекса ПВО «Гибка-С» полностью готова к серийному производству, — сообщил Бекхан Оздоев.

По словам генерального конструктора КБМ Валерия Кашина, комплекс прошёл испытания в 2019 году.

ЗРК «Гибка-С» является первым российским самоходным комплексом малой и сверхмалой дальности, который может обеспечивать защиту от самолётов, вертолётов, беспилотников и крылатых ракет, летящих на минимальной высоте.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил о том, что в России в ближайшее время появится гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов. Речь идёт о гиперзвуковой ракете «Циркон».

Стало известно, что Реутовское НПО машиностроения начало подготовку к выполнению контракта по серийному изготовлению крылатых ракет «Циркон» для нужд ВМФ России.

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