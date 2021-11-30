Путин рассказал о скором появлении в России нового гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в России в ближайшее время появится гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов. Об этом глава государства рассказал во время своего выступления в рамках 13-го инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Мы сейчас испытали [гиперзвуковую ракету «Циркон»], и успешно. И с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлётное время будет для тех, кто отдаёт приказы, тоже пять минут, — отметил глава государства.

Он также отметил, что его разработка является ответом на действия НАТО.

Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» — ударные системы. Но это же создаёт для нас угрозу. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ, — сказал Путин.

Ранее сообщалось о том, что новый цикл испытаний первой в мире гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно пройден. Выпущенная из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км ракета поразила цель. Испытательный пуск был произведён с фрегата «Адмирал Горшков». Как сообщили в Минобороны России, этот эпизод стал завершающим в данном цикле испытаний гиперзвукового ракетного оружия, максимальная дальность стрельбы которого составляет до одной тысячи километров.