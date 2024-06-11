В Москве представили нового беспилотного охотника за морскими дронами В Москве представили новый беспилотный вертолет HUNTER для охоты за дронами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Модернизированный ударный вертолет HUNTER

Модернизированный ударный вертолет HUNTER представлен на выставке HeliRussia-2024 в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Беспилотник способен уничтожать надводные дроны, малоскоростные воздушные цели, бронированную технику и живую силу противника в любое время суток.

Вертолет оснащен, в том числе, авиаракетами. Кроме того, на него установили комплекс авионики, обеспечивающий автоматическое выполнение миссии и управление боевой полезной нагрузкой. При этом, максимальная взлетная масса аппарата составляет 750 кг. Он может нести до 200 кг полезной нагрузки. В воздухе он может находиться до шести часов, а пролетать — 150 км. Разведывательно-ударный беспилотный комплекс был разработан белорусской компанией «КБ Беспилотные Вертолеты»,

Летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах майор ВВС Андрей Красноперов ранее допустил, что новый HUNTER могут поставить в зону спецоперации уже через полгода. По его словам, Вооруженные силы РФ в данный момент очень нуждаются в этом комплексе. Он напомнил, что многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305» для вертолетов отправили российской армии в зону боевых действий практически сразу после испытаний.