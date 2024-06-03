Названы возможные сроки отправки новейших «убийц» дронов на СВО Майор ВВС Красноперов: вертолеты HUNTER могут поступить на СВО через полгода

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Летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах майор ВВС Андрей Красноперов в беседе с NEWS.ru допустил, что новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER, предназначенный для уничтожения морских дронов, могут поставить в зону спецоперации уже через полгода. По его словам, Вооруженные силы РФ в данный момент очень нуждаются в этом комплексе.

Майор напомнил, что многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305» для вертолетов отправили российской армии в зону боевых действий практически сразу после испытаний.

Поэтому новые дроны, которые так нужны нашей армии, — тем более для защиты Крымского моста, — должны быстро внедрять в производство. Конечно, наладить серию — это долгая история. Но в нынешних условиях, я думаю, это произойдет минимум за полгода, а первые образцы можно сделать и в течение трех-четырех месяцев, — сказал эксперт.

Красноперов также назвал главное отличие БПЛА вертолетного типа от дронов самолетного: скорость первых ниже, поэтому расстояние, которое они могут преодолеть, меньше.

У моделей разные принципы действия, разные аккумуляторы. Вероятно, новый белорусский вертолет-беспилотник — это камикадзе, он будет просто идти на цель. Ему не нужно зависать над мишенью и сбрасывать боеприпасы, ему надо лететь конкретно на вражеский катер и врезаться в него, уничтожать взрывом, — объяснил майор.

Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации впервые представят на выставке HeliRussia-2024, которая состоится в Москве 10–12 июня. Вертолеты производит белорусская компания КБ «Беспилотные вертолеты».

Ранее стало известно, что компания-разработчик «Меркурий-Про» представила на выставке «Экипировка» в Москве тепловизионный гранатометный прицел «М-ПРО Зяблик». Модель пользуется большим спросом у подразделений, проводящих специальную военную операцию, однако широкой публике представлена впервые.