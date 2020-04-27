В Авачинском заливе прошли учения Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ провёл в Авачинском заливе учения с ракетными стрельбами. В них принял участие флагман — ракетный крейсер «Варяг».
Об этом сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский. По его словам, в ходе мероприятий в заливе были отработаны задачи по отражению кораблями воздушной атаки противника, в роли которого выступили три малых противолодочных корабля.
Запущенные мишени, которые имитировали полёт противокорабельных крылатых ракет, были своевременно обнаружены и атакованы средствами ПВО, — сказал Воскресенский.
При отражении атаки «Варяг» применил комплекс противовоздушной обороны «Оса». Всего в ходе учений отряд кораблей осуществил около 15 ракетных пусков,
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