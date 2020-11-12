«Устрашающее оружие»: в США оценили фото бомбардировщиков РФ с вооружением

https://static.news.ru/photo/83f46a18-2471-11eb-8cf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Журналисты специализированного американского издания The Drive сделали обзор вооружения бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, фотографии с которым в этом месяце показали представители Минобороны РФ.

Как отмечает издание, до сих было мало возможностей увидеть российские стратегические бомбардировщики вместе с их потенциальной «полезной нагрузкой».

В частности, обозреватели изучили снимки Ту-160 и 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ, ставших основой для создания аналогичного оружия Китаем и Ираном, а также 12 ракет Х-101/102, использовавшихся в ходе российской кампании в Сирии. На втором фото рядом с Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102. На третьем — Ту-22М3 и бомбы, включая пару ФАБ-3000.

Устрашающее на вид вооружение, искусно размещённое перед самолетом, который, как предполагается, будет нести его, является знакомым образцом военной авиации и часто используется как для военной «демонстрации силы», так и в маркетинговых целях, — отмечается в материале.

Авторов обзора удивило, что ракетное вооружение Ту-22М3 не показано, хотя бомбардировщик может нести ракеты Х-22, известные в НАТО как AS-4 Kitchen.

Ранее Минобороны РФ опубликовало фоторепортаж из Энгельсского соединения дальней авиации в Саратовской области.

Как писал NEWS.ru, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — самый опасный военный российский самолёт, считает эксперт Aviation Week & Space Technology.