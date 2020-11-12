«Устрашающее оружие»: в США оценили фото бомбардировщиков РФ с вооружением

Журналисты специализированного американского издания The Drive сделали обзор вооружения бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, фотографии с которым в этом месяце показали представители Минобороны РФ.
Как отмечает издание, до сих было мало возможностей увидеть российские стратегические бомбардировщики вместе с их потенциальной «полезной нагрузкой».
В частности, обозреватели
Устрашающее на вид вооружение, искусно размещённое перед самолетом, который, как предполагается, будет нести его, является знакомым образцом военной авиации и часто используется как для военной «демонстрации силы», так и в маркетинговых целях, — отмечается в материале.
Авторов обзора удивило, что ракетное вооружение Ту-22М3 не показано, хотя бомбардировщик может нести ракеты Х-22, известные в НАТО как AS-4 Kitchen.
Ранее Минобороны РФ
Как писал NEWS.ru, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — самый опасный военный российский самолёт, считает эксперт Aviation Week & Space Technology.