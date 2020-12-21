Урал и Сибирь закроют мощным радиолокационным куполом

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Урал и Сибирь защитят от ракет уникальным радаром. Местные подразделения военных получили для этого системы «Подлёт-К1».

Эти системы способны защитить от ракет и беспилотников. Уникальные комплексы поступили на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО в конце осени, сообщают «Известия».

Система спроектирована для обнаружения малоразмерных и низкоскоростных целей на небольших высотах. Она способна засечь воздушные объекты на расстоянии до 300 км. В состав комплекса входят вышка с радаром, которая смонтирована на четырёхосном шасси КамАЗ. Сопровождает вышку машина управление и мобильный электрогенератор.

Получившая систему 14-я армия ВВС и ПВО является очень крупным объединением. В зону её ответственности входит территория от Поволжья до Байкала. Штаб армии находится в Екатеринбурге, подчинённые соединения и части разбросаны по 29 регионам.

На Урале и в Сибири находятся множество стратегических объектов. Это промышленные предприятия, атомные и электростанции, которые крайне важно защитить от ракет и дронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в акватории Чёрного моря проводится тестирование новейшей системы автоматического освещения надводной обстановки. Она была разработана Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР).