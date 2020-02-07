https://static.news.ru/photo/314e5d1a-49ab-11ea-898d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/YouTube

Радиоэлектронное оборудование нового поколения установили на модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Это уникальный по своим летным характеристикам самолёт. Это было единственно правильное решение Минобороны и верховного главнокомандующего — продлить жизнь этому самолёту, — отметил политик.

По его словам, в результате модернизации воздушного судна увеличилась его дальность полёта, а также общая эффективность. В нём совершенно новая авионика и двигатели, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) начали в России. Кроме того, в стране усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил за счёт модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, а также восстановления производства самолётов Ту-160М.