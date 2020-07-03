Танк «Армата» прошёл тестирование в беспилотном режиме

Танк на тяжёлой гусеничной платформе «Армата» проходит предварительные испытания. В их рамках на боевой машине отработали безэкипажный режим.
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Минобороны России до конца 2021 года должно получить от «Уралвагонзавода» 132 танка Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».
Ранее NEWS.ru сообщал, что армия Индии проявила интерес к российским танкам на базе платформы «Армата». Специалисты рассматривают возможность покупки техники из РФ. На данный момент российские техники анализируют, что из оборудования отечественного танка может пойти на экспорт, а что нет. В 2018 году Индия планировала закупить около 1770 единиц военной техники.
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