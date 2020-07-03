Танк «Армата» прошёл тестирование в беспилотном режиме

https://static.news.ru/photo/77e30062-bd8e-11ea-81dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк на тяжёлой гусеничной платформе «Армата» проходит предварительные испытания. В их рамках на боевой машине отработали безэкипажный режим.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что о работе над созданием беспилотного роботизированного варианта новейшего танка Т-14 «Армата» сообщалось ещё в 2016 году.

Минобороны России до конца 2021 года должно получить от «Уралвагонзавода» 132 танка Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».

Ранее NEWS.ru сообщал, что армия Индии проявила интерес к российским танкам на базе платформы «Армата». Специалисты рассматривают возможность покупки техники из РФ. На данный момент российские техники анализируют, что из оборудования отечественного танка может пойти на экспорт, а что нет. В 2018 году Индия планировала закупить около 1770 единиц военной техники.