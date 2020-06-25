Суд подтвердил решение о взыскании 24 млн рублей с концерна «Калашников»

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение арбитражного суда Москвы, взыскавшего с концерна «Калашников» по иску Минобороны РФ 24 млн рублей вместо 168 млн рублей, которые требовал истец.
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Минобороны РФ подало иск на концерн «Калашников» о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта от 21 июня 2016 года на модернизацию партии автоматов АК-74 калибра 5,45 миллиметра до уровня «Обвес для сухопутных войск». Стоимость контракта составила около 705 миллионов рублей.
В суде представители концерна заявляли, что просрочка произошла из-за того, что заказчик поздно доставил 20 тыс. автоматов из воинской части в Курганской области, однако этот довод был отвергнут. По расчёту суда неустойка составила более 71,4 млн рублей. Ответчик заявил о несоразмерности штрафа последствиям нарушения. Тогда суд сократил сумму в три раза.
Ранее NEWS.ru писал о том, что госконтракт на поставку партий автоматов АК-200 и АК-205 заключили Росгвардия и АО «Концерн „Калашников“». Первого вида оружия будет поставлено 1,4 тыс. штук, второго — 200.
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