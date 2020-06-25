Суд подтвердил решение о взыскании 24 млн рублей с концерна «Калашников»

https://static.news.ru/photo/58675238-b6ef-11ea-9afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение арбитражного суда Москвы, взыскавшего с концерна «Калашников» по иску Минобороны РФ 24 млн рублей вместо 168 млн рублей, которые требовал истец.

По данным РИА Новости, согласно информации из картотеки арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобы истца и ответчика на решение суда, принятое в феврале. После этого оно вступило в законную силу.

Минобороны РФ подало иск на концерн «Калашников» о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта от 21 июня 2016 года на модернизацию партии автоматов АК-74 калибра 5,45 миллиметра до уровня «Обвес для сухопутных войск». Стоимость контракта составила около 705 миллионов рублей.

В суде представители концерна заявляли, что просрочка произошла из-за того, что заказчик поздно доставил 20 тыс. автоматов из воинской части в Курганской области, однако этот довод был отвергнут. По расчёту суда неустойка составила более 71,4 млн рублей. Ответчик заявил о несоразмерности штрафа последствиям нарушения. Тогда суд сократил сумму в три раза.

Ранее NEWS.ru писал о том, что госконтракт на поставку партий автоматов АК-200 и АК-205 заключили Росгвардия и АО «Концерн „Калашников“». Первого вида оружия будет поставлено 1,4 тыс. штук, второго — 200.