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Воздушно-космические силы России провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Манёвры прошли на полигоне в Астраханской области.

Кроме того, личный состав отработал обнаружение и условное поражение воздушных мишеней. Цели изображали истребители МиГ-29СМТ, пишет ТАСС.

Первый ЗРК С-350 прибудет к месту постоянной дислокации в Ленинградской области в ближайшее время, сообщили представители Минобороны РФ.

Комплекс разработал концерн «Алмаз-Антей». Максимальный радиус поражения целей 60 км, максимальная высота — 30 км. Одна установка оснащена 12 зенитными ракетами.

Как ранее писал NEWS.ru, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что предварительные испытания российского зенитно-ракетного комплекса новейшего поколения С-500 начнутся в 2020 году, а серийные поставки в войска запланированы с 2025 года.