https://static.news.ru/photo/b26450a2-295e-11ea-8c68-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что предварительные испытания российского зенитно-ракетного комплекса новейшего поколения С-500 начнутся в 2020 году, а серийные поставки в войска запланированы с 2025 года.

В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году, — рассказал газете «Красная звезда» Криворучко.

В июле вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил «Интерфаксу», что новая система ПВО дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооружённые силы РФ уже в 2020 году. По его словам, составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики.

Как писал NEWS.ru, российские зенитно-ракетные комплексы новейшего поколения С-500 начнут поступать на боевое дежурство Вооружённых сил РФ уже в ближайшие годы. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов на форуме «Армия-2019». По словам члена российского правительства, успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска.

С-500 разработал АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем с принципом раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.