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СМИ: В России планируются испытания нового беспилотника «Альтиус»

04:03, 08 марта 2021 24
Фото: tehnowar.ru

Серию испытательных полётов с применением всего спектра управляемого вооружения, включая высокоточные ракеты, начнёт этим летом опытный образец российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, в ходе испытаний беспилотник будет наносить авиаудары по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух — поверхность», включая высокоточные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы из состава комплекса, разработанного специально для БПЛА.

Сообщается, что на испытаниях предполагается отработать программы типовых ударных вылетов с уничтожением танков, лёгкой техники и скоплений живой силы противника.

Ранее специалисты уже испытали сбросы неуправляемых свободнопадающих бомб.

Российский БПЛА «Альтиус» относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн и может нести более тонны полезной нагрузки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВВС США случайно раскрыли характеристики бомбардировщика B-21. Командование опубликовало снимок временного авиационного ангара, который предназначен для перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Это было достаточно, чтобы специалисты смогли рассчитать примерные габариты самолёта.

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