СМИ назвали оружие России, «вселяющее ужас»

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Появление у России современных зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей» ознаменует начало новой эпохи господства РФ на рынке вооружений, считают египетские журналисты. По их мнению, ЗРК способен уничтожать до десяти баллистических ракет одновременно, даже если их скорость составит от 18 до 25 тысяч км/ч. Кроме того, он может сбивать цели, находящиеся на высоте до 200 км., в том числе и самолёты.

Другой сильной стороной С-500, считают авторы материала портала Sasapost, является его мобильность — С-500 приводится в боевую готовность за считанные минуты.

Другое преимущество новой российской системы заключается в том, что её можно перевозить на военных кораблях, что означает большую свободу передвижения <...> С-500 может поразить самые мощные американские эсминцы. <...> Система способна обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования, запустить свои ракеты по целям и уничтожить их всего за четыре секунды, — говорится в публикации.

При этом предшественнику «Прометея» — С-400 «Триумф» на это понадобиться 10 секунд.

В дополнение к ужасу, который новая система (С-500. — NEWS.ru) вселяет в другие страны, она принесёт российской стороне большое количество денег, — пишут эксперты.

По подсчётом аналитиков, стоимость ЗРК достигает $500 млн. Цена американского аналога — Patriot — в два раза выше, разработка США в этой же области — THAAD — может обойтись в $3 млрд. Журналисты отметили, что С-500 успешно испытали в Сирийской Арабской Республике, где почти 10 лет идёт гражданская война. Характеристики «Прометея», считают в издании, позволяют говорит о нём, как о глобальной угрозе, заставляющей планету «молча наблюдать».

Как ранее писал NEWS.ru, китайское издание Sina заявило, что комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. По данным журнала, С-500 способны сбить любые воздушные цели, включая метеориты.

Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.