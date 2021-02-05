Шойгу сообщил о дополнительных закупках гиперзвукового оружия

https://static.news.ru/photo/3bd9a294-67a5-11eb-b505-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil.ru

Министерство обороны РФ планирует дополнительно закупить новое гиперзвуковое и высокоточное оружие большой дальности. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в НПО Машиностроения в подмосковном Реутове.

Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооружённых сил находится на особом контроле у президента России. На основании расчётов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности, — цитирует РИА Новости Шойгу.

На совещании присутствовали руководители крупнейших корпораций оборонно-промышленного комплекса РФ, представители министерств и ведомств. Шойгу предложил им обсудить источники финансирования и состояние производственных мощностей промышленности для выполнения этой задачи.

Перед совещанием Шойгу осмотрел производственную базу Военно-промышленной корпорации НПО Машиностроения, подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», перспективные разработки предприятия в области крылатых ракет и ракетных комплексов, а также выставку ракетно-космической техники, разработанной на заводе за более чем 75 лет работы.

Как писал NEWS.ru, Сергей Шойгу назвал цели, которые стоят перед военным ведомством и армией в наступившем году. Он отметил, что важно не терять темп переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объёме выполнять задания государственного оборонного заказа. Глава Минобороны напомнил, что особое внимание на необходимость непрерывного движения вперёд вооружённых сил страны обратил верховный главнокомандующий Владимир Путин. Шойгу добавил, что перед ведомством стоят серьёзные задачи и их успешное решение зависит от способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для вооружённых сил сферах.