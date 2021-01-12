Шойгу рассказал о целях российской армии в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7bd8f22e-54d5-11eb-ad81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу назвал цели, которые стоят перед военным ведомством и армией в наступившем году.

По его словам, одной из ключевых задач является сохранение темпа оснащения армии и флота современным вооружением.

Важно не терять темп переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объёме выполнять задания государственного оборонного заказа, — отметил он во время селекторного совещания.

Глава Минобороны напомнил, что особое внимание на необходимость непрерывного движения вперёд вооружённых сил страны обратил верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Шойгу добавил, что перед ведомством стоят серьёзные задачи и их успешное решение зависит от способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для вооружённых сил сферах, передаёт Пятый канал.

Как писал NEWS.ru, ранее Шойгу сообщил, что российская армия сохранит интенсивные темпы боевой учёбы в ближайший год, Минобороны запланировало свыше 4,8 тысячи манёвров.