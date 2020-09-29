Ростех начал серийное производство вертолётов Ми-28НМ

https://static.news.ru/photo/076c1e9a-022b-11eb-90a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России началось серийное производство модернизированных ударных вертолётов Ми-28НМ, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский. Всего до 2027 года будет поставлено 98 боевых машин.

Сейчас идёт серийное производство. В рамках гособоронзаказа мы поставим 98 машин до 2027 года,— сообщил ТАСС Богинский.

Он уточнил, что первые две вертолёта уже поставлены в качестве установочной партии. Один из них участвует в госиспытаниях, на втором испытывают новую несущую систему — лопасти, увеличивающие скорость машины.

Работы над Ми-28НМ начались в 2009 году. Это модернизированная версия вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник». Ми-28НМ имеет принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления, также он может применять высокоточное оружие.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Военно-воздушные силы РФ (ВВС) необходимо поставить сто модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ к 2028 году. Он добавил, что боевое применение отечественной военной авиации в Сирии выявило ряд недостатков технического состояния вертолётов, а также применяемых средств поражения. Предприятия промышленности в плановом порядке уже начали проводить работу по устранению выявившихся проблем.