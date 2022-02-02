Россиянам объяснили, почему Запад не сможет защититься от «Искандеров»

Западные системы противовоздушной обороны (ПВО) не могут обеспечить эффективную защиту от российских ракетных комплексов «Искандер-М», потому что это оружие оснащено двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми, пояснил военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, западные защитные системы одинаково неэффективны против обоих типов ракет, пишет «ПолитРоссия».

У «Искандеров» два типа ракет: баллистические и крылатые. По обоим типам ракет западные комплексы ПРО работают неэффективно, — подчеркнул Коротченко.

Он уточнил, что крылатые ракеты летят на достаточно низкой высоте, поэтому западные комплексы ПРО против них неэффективны. Более того, системы воздушной обороны НАТО не смогут перехватить и массированные удары ядерных баллистических российских ракет.

Ранее стало известно, что Украина не имеет оружия, чтобы противостоять российским баллистическим ракетам оперативно-тактического комплекса «Искандер». Формально на вооружении состоит один комплекс, способный сбить баллистическую ракету на дальних высотах, но к нему нет снарядов.