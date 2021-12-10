В ВСУ признались, что у них нет оружия для противостояния «Искандерам»

Украина не имеет оружия, чтобы противостоять российским баллистическим ракетам оперативно-тактического комплекса «Искандер». Формально на вооружении состоит один комплекс, способный сбить баллистическую ракету на дальних высотах, но к нему нет снарядов. Об этом говорится в статье, опубликованной «РБК-Украина».

Украина не располагает оружием, чтобы противостоять российским баллистическим ракетам оперативно-тактического комплекса «Искандер». В Вооружённых силах Украины снаряды для дальнобойного зенитно-ракетного комплекса попросту отсутствуют, — говорится в сообщении.

На вооружении ВСУ остались пару старых советских С-300В1, которым под силу сбить ракету «Искандера». Но они без снарядов.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что комплексы Украина получила из России в период развала СССР, но, по его словам, передачу ракет Москва затягивала, а затем и вовсе решила не давать.

Романенко добавил, что российская бригада «Искандеров» поставлена к границе. При этом один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать Киев.

Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами — на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей, — резюмировал генерал.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» на учениях «Запад-2021» нанесли групповой ракетный удар по условному противнику с расстояния в 50 километров. Площадь поражения боевой частью одной ракеты «Искандер-М» — 25 тыс. кв. м, это как два или три футбольных поля. Дальность стрельбы составляет до 500 км.